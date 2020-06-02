Дженнифер Энистон выставила на аукцион свое обнаженное фото

Таким образом актриса решила помочь в борьбе с коронавирусом

Актриса Дженнифер Энистон, которая недавно рассказала, как ей угрожал Харви Вайнштейн, продает свое обнаженное фото 25-летней давности. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Чтобы поддержать несколько благотворительных организаций, включая те, что занимаются медпомощью и бесплатным тестированием коронавируса для менее обеспеченных граждан, западные знаменитости выставили на торги свои редкие и откровенные снимки . К ним присоединилась и американская актриса Дженнифер Энистон.

Об этом звезда сериала "Друзья" сообщила на своей странице в Instagram.

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Снимок авторства известного фотографа Марка Селигера датируется 1995 годом. На нем Дженнифер Энистон сидит полностью обнаженной, прикрыв ногой самые откровенные места.

Изначальная цена лота пока не известна, но наверняка многие поклонники актрисы захотят получить в свою коллекцию этот редкий снимок.

Среди работ Серигера есть и фото политиков. пока что самый дорогой снимок на аукционе – это портрет 44-го президента США Барака Обамы. Его цена достигает 15 тысяч долларов.

В сюжете смотрите, скольких детей планирует воспитать Дженнифер Энистон:

Ранее сообщалось, что Джастин Теру расскажет всю правду о Дженнифер Энистон в своей автобиографии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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