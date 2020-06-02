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Дженнифер Энистон выставила на аукцион свое обнаженное фото

Сегодня, 11:57

Таким образом актриса решила помочь в борьбе с коронавирусом

Актриса Дженнифер Энистон, которая недавно рассказала, как ей угрожал Харви Вайнштейн, продает свое обнаженное фото 25-летней давности. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Чтобы поддержать несколько благотворительных организаций, включая те, что занимаются медпомощью и бесплатным тестированием коронавируса для менее обеспеченных граждан, западные знаменитости выставили на торги свои редкие и откровенные снимки . К ним присоединилась и американская актриса Дженнифер Энистон.

Об этом звезда сериала "Друзья" сообщила на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Снимок авторства известного фотографа Марка Селигера датируется 1995 годом. На нем Дженнифер Энистон сидит полностью обнаженной, прикрыв ногой самые откровенные места.

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Изначальная цена лота пока не известна, но наверняка многие поклонники актрисы захотят получить в свою коллекцию этот редкий снимок.

Среди работ Серигера есть и фото политиков. пока что самый дорогой снимок на аукционе – это портрет 44-го президента США Барака Обамы. Его цена достигает 15 тысяч долларов.

В сюжете смотрите, скольких детей планирует воспитать Дженнифер Энистон:

Ранее сообщалось, что Джастин Теру расскажет всю правду о Дженнифер Энистон в своей автобиографии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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