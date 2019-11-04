Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Энистон завела новый роман – СМИ

Звезду сериала "Друзья" подозревают в романе с режиссером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Американская знаменитость Дженнифер Энистон, которая недавно поцеловалась в прямом эфире с известной ведущей, закрутила новый роман. После чреды неудачных отношений звезда сериала "Друзья" разрешила себе сново влюбиться.

Узнайте в видео, почему Дженнифер Энистон попала в Книгу рекордов Гиннесса:

По информации издания Daily Mail, новым избранником Дженнифер Энистон стал 49-летний режиссер Уилл Спек. Влюбленные познакомились еще три года назад во время съемок фильма "Новогодний корпоратив", режиссером которого и был Уилл.

Дженнифер Энистон и Вілл Спік (Праворуч)
Дженнифер Энистон и Вілл Спік (Праворуч)
Фото: Getty Images

Пока пара свои отношения официально не подтвердила, но за последнее время папарацци удалось запечатлеть Дженнифер и Уилла вместе на тайных свиданиях. Добавим, что совсем недавно актриса обратилась в специальное агенство за помощью в поисках личного счастья. Брачная служба за 750 тысяч долларов организовала звезде свидание с бизнесменом. Но он оказался далеким от мира шоу-бизнеса и решил держаться от этого в стороне.

Недавно Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дженнифер Энистон показала себя в детстве: фото Дженнифер Энистон воссоединилась с экс-супругом: в чем причина Дженнифер Энистон пытается спасти Мэттью Перри: что произошло
шоу-бизнес актриса Дженнифер Энистон
Источник: The Daily Mail
Реклама

Новости партнеров

Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Большое горе в семье Русланы Писанки
Большое горе в семье Русланы Писанки

Популярные статьи

Сегодня, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:01Шоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Сегодня, 09:39Fun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

Сегодня, 08:31Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 23:40Шоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

Вчера, 10:50Техно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Вчера, 08:23Fun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:10Психология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

2 ноябряТехно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

1 ноябряWellness

Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

Новости партнеров

На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
Велосипедистка дня: колумбийская фанатка шоссе и кожаных юбок
Велосипедистка дня: колумбийская фанатка шоссе и кожаных юбок
Ротавирус: чего делать категорически не стоит
Ротавирус: чего делать категорически не стоит