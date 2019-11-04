Дженнифер Энистон завела новый роман – СМИ

Звезду сериала "Друзья" подозревают в романе с режиссером

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Американская знаменитость Дженнифер Энистон, которая недавно поцеловалась в прямом эфире с известной ведущей, закрутила новый роман. После чреды неудачных отношений звезда сериала "Друзья" разрешила себе сново влюбиться.

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По информации издания Daily Mail, новым избранником Дженнифер Энистон стал 49-летний режиссер Уилл Спек. Влюбленные познакомились еще три года назад во время съемок фильма "Новогодний корпоратив", режиссером которого и был Уилл.

Дженнифер Энистон и Вілл Спік (Праворуч) Фото: Getty Images

Пока пара свои отношения официально не подтвердила, но за последнее время папарацци удалось запечатлеть Дженнифер и Уилла вместе на тайных свиданиях. Добавим, что совсем недавно актриса обратилась в специальное агенство за помощью в поисках личного счастья. Брачная служба за 750 тысяч долларов организовала звезде свидание с бизнесменом. Но он оказался далеким от мира шоу-бизнеса и решил держаться от этого в стороне.

Недавно Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

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