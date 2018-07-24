Дженнифер Лопес – 49: ТОП-7 интересных фактов о знаменитости

Родившись в неблагополучном районе Нью-Йорка, она позже стала самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой Голливуда

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Сегодня, 24 июля, знаменитой голливудской актрисе, певице и танцовщице Дженнифер Лопес исполняется 49 лет. Ко дню ее рождения, мы решили сделать подборку нескольких интересных фактов о знаменитости.

Дженнифер Лопес родилась и выросла в неблагополучном районе в Нью-Йорке – Бронксе. Ее отец работал программистом, а мать – воспитателем в детском саду.

Джей Ло в свое время получила прозвище La Guitarra"(с испанского – гитара), благодаря изгибам своей фигуры – широким бедрам и тонкой талии.

Дженнифер Лопес Фото: instagram/jlo

В начале своей карьеры Дженнифер Лопес танцевала у многих рэп-исполнителей, а также у Джанет Джексон и Марка Энтони.

Дженнифер Лопес – самая высокооплачиваемая латиноамериканская актриса в Голливуде. Она заработала 15 млн долларов за роль в фильме "Если свекровь – монстр" в 2005 году, после чего и получила такой статус.

Лопес никогда не страховала свои ягодицы на миллион долларов. Этот слух активно распространялся в СМИ несколько лет назад. На шоу Джеймса Кордена певица четко дала понять, что это ложь.

Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Когда у певицы был роман с Паффом Дэдди, она попала в тюрьму. Рэпер тогда устроил перестрелку в ночном клубе, в результате чего были ранены три человека. Полиция задержала машину, в которой они скрылись с места преступления. Сразу после допроса Лопес отпустили, а Пафф Дэдди оказался в суде.

За свою кинокарьеру Лопес получила множество наград и номинаций. Но при этом она также получила 10 номинаций на антипремию "Золотая малина", в том числе как худшая актриса десятилетия.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес произвела фурор своим внешним видом. Кроме того, Дженнифер Лопес опубликовала снимок из спортзала, а также показала кольцо на безымянном пальце.