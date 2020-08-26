Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Лопес анонсировала запуск собственного бренда косметики

Сегодня, 09:00

Знаменитость заинтриговала поклонников

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая купила дом за 40 миллионов долларов со своим женихом, планирует запуск собственного косметического бренда. Об этом знаменитость сообщила поклонникам в своем Instagram, опубликовав свое фото с эффектным макияжем.

Как сообщает InStyle, целое лето знаменитость интриговала фолловеров своим "сверхсекретным" проектом и серией гламурных фото. И наконец, Дженнифер Лопес почти открыто заявила о запуске своего бренда под названием J.Lo Beauty.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Певица позировала на открытой террасе своего дома во время заката солнца. Для стильного макияжа знаменитость использовала тени для век медного оттенка, хайлайтер, бронзер и нюдовый блеск для губ.

"Сияние солнечного заката...#JLoBeauty скоро появится", – написала Джей Ло.

Дженнифер Лопес анонсировала выпуск собственной косметики
Дженнифер Лопес анонсировала выпуск собственной косметики

Подробностей о линейке бренда J.Lo Beauty пока нет, но, вероятно, в ассортименте будет и декоративная косметика, и уходовые средства. Стоит отметить, что для Джей Ло это не дебют в индустрии красоты. Знаменитость уже выпускает парфюм под своим именем, а несколько лет назад совместно с Inglot Cosmetics и визажистом Скоттом Барнсом выпустила коллекцию средств для макияжа.

Напомним, что ранее певица опубликовала утреннее селфи и удивила Сеть естественной красотой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Элегантна в свои 72: Мэй Маск позировала на шпильках в черном платье с рюшами Венсан Кассель сделал очаровательное тату в честь своей 23-летней жены 35-летняя Келли Осборн рассказала, как ей удалось похудеть на 39 кг
косметика Дженнифер Лопес
Реклама

Новости партнеров

Обнародована скандальная переписка Успенской с дочерью
Обнародована скандальная переписка Успенской с дочерью
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин
Дарья Белодед порадовала поклонников пикантным снимком
Дарья Белодед порадовала поклонников пикантным снимком
Смачна підлива з м'ясом: як приготувати апетитну страву
Смачна підлива з м'ясом: як приготувати апетитну страву

Популярные статьи

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

Вчера, 04:34Fun

25 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

Новости партнеров

Астрологи назвали самые скупые знаки Зодиака
Астрологи назвали самые скупые знаки Зодиака
Группа BAH.ROMA выпустила новую видеоработу «Герой»
Группа BAH.ROMA выпустила новую видеоработу «Герой»
"Більше на мужика схоже": Повалій шокувала неприродним фото
"Більше на мужика схоже": Повалій шокувала неприродним фото
Врачи предупредили об опасности фитнес-часов для здоровья
Врачи предупредили об опасности фитнес-часов для здоровья
О ревности мужа: исповедь Ирины Билык
О ревности мужа: исповедь Ирины Билык
Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с детьми
Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с детьми
Астрологи назвали найбільш ревниві знаки Зодіаку
Астрологи назвали найбільш ревниві знаки Зодіаку
Соковиті кабачки в духовці: як приготувати смачну овочеву закуску
Соковиті кабачки в духовці: як приготувати смачну овочеву закуску

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять