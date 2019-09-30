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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали помолвку: романтичные кадры

Пара совсем скоро свяжет себя узами брака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/arod

50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала помолвку со своим женихом, 44-летним бизнесменом и бывшим баскетболистом Алексом Родригесом. Торжество, на которое были приглашены близкие друзья и родственники будущих супругов, состоялось 27 сентября.

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Дженнифер Лопес решила отпраздновать знаменательное событие в элегантном белом платье на одно плечо. Ее жених Алекс Родригес сделал выбор в пользу классического черного костюма и белой рубашки.

На опубликованных в Instagram снимках мы видим детей Лопес от предыдущих отношений – Эмму и Максимилиана, а также дочерей Родригеса – Наташу и Эллу. Среди звездных гостей можно заметить исполнителей Кэрол Байер-Сейджер и Стиви Маки.

Помолвка Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Помолвка Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Помолвка Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Помолвка Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Помолвка Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
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К слову, ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов.

Напомним, марте 2019 стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз. Избранником 50-летней актрисы и певицы стал бизнесмен, бывший баскетболист Алекс Родригес, который сделал ей предложение руки сердца на Багамах.

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