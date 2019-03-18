Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вышли в свет впервые после слухов об измене

Голливудская пара опровергла слухи об измене совместным выходом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание
Фото: AFP

После новости о том, что Дженнифер Лопес помолвилась с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, появилась менее радостная информация. Коллега жениха Хосе Кансеко заявил, что Алекс Родригес изменил Дженнифер Лопес со своей экс-супругой, которая уже уже прокомментировала сложившуюся ситуацию

Отметим, сама пара слухи об измене не комментировала. Однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прояснили ситуацию по-другому – будущие супруги отправились на романтическое свидание и выглядели счастливыми и влюбленными. Для свидания Джей Ло выбрала эффектный велюровый костюм черного цвета, белую рубашку и замшевые ботильоны. Алекс Родригес отдал предпочтение casual-образу, надев джинсы и черную кожаную куртку.

Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом
Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес выйшли в свет после новости об измене
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес выйшли в свет после новости об измене
Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание
Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo

Напомним, бывший спортсмен сделал предложение голливудской красотке во время совместного отдыха на Багамах после двух лет отношений. Отметим, для 49-летней Дженнифер Лопес будущий брак станет четвертым, а для 43-летнего Алекса Родригеса – вторым.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Виндзор.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: Люк Перри планировал свадьбу в этом году Бейсболист подарил певице Дженнифер Лопес кольцо за 4,5 миллиона долларов Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз - СМИ
свадьба измена Дженнифер Лопес Алекс Родригес
Реклама

Новости партнеров

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу
У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу
Сказочные Шахерезады: как выглядят жены арабских шейхов
Сказочные Шахерезады: как выглядят жены арабских шейхов

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

Вчера, 06:30Wellness

Шесть натуральных средств для детоксикации организма

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)
Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей
Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Салат-заливное: смотрится просто шикарно
Салат-заливное: смотрится просто шикарно