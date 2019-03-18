Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вышли в свет впервые после слухов об измене

Голливудская пара опровергла слухи об измене совместным выходом

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание Фото: AFP

После новости о том, что Дженнифер Лопес помолвилась с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, появилась менее радостная информация. Коллега жениха Хосе Кансеко заявил, что Алекс Родригес изменил Дженнифер Лопес со своей экс-супругой, которая уже уже прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Отметим, сама пара слухи об измене не комментировала. Однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прояснили ситуацию по-другому – будущие супруги отправились на романтическое свидание и выглядели счастливыми и влюбленными. Для свидания Джей Ло выбрала эффектный велюровый костюм черного цвета, белую рубашку и замшевые ботильоны. Алекс Родригес отдал предпочтение casual-образу, надев джинсы и черную кожаную куртку.

Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес выйшли в свет после новости об измене Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo

Напомним, бывший спортсмен сделал предложение голливудской красотке во время совместного отдыха на Багамах после двух лет отношений. Отметим, для 49-летней Дженнифер Лопес будущий брак станет четвертым, а для 43-летнего Алекса Родригеса – вторым.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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