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Дженнифер Лопес надела сверкающее платье за пять тысяч долларов

Свой соблазнительный образ Лопес дополнила босоножками в тон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ.

Для ночного шоу с комиком Джимми Фэллоном Дженнифер выбрала эффектный наряд с высоким разрезом из коллекции David Koma.

48-летняя исполнительница надела сверкающее платье, стоимостью 3728 фунтов стерлингов (5050 долларов).

Свой соблазнительный образ Лопес дополнила босоножками в тон.

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Дженнифер Лопес
Фото: Getty
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Дженнифер Лопес
Фото: Getty

На днях Дженнифер Лопес блистала в компании своего жениха Алекса Родригеса. Певица выбрала эффектное платье с экстремальным разрезом от Balmain с кристаллами и перьями.

Напомним, на светском мероприятии Дженнифер Лопес появилась в роскошном вечернем наряде от Zuhair MuradПлатье с золотой вышивкой и глубоким декольте артистка дополнила многочисленными украшениями с бриллиантами от Lorraine Schwartz и клатчем. 

Для вечеринки после концерта в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес выбрала соблазнительный наряд красного цвета из коллекции House Of CB, стоимостью 170 евро.

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Источник: "Сегодня"

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