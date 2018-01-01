Дженнифер Лопес надела сверкающее платье за пять тысяч долларов
Свой соблазнительный образ Лопес дополнила босоножками в тон
Певица Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ.
Для ночного шоу с комиком Джимми Фэллоном Дженнифер выбрала эффектный наряд с высоким разрезом из коллекции David Koma.
48-летняя исполнительница надела сверкающее платье, стоимостью 3728 фунтов стерлингов (5050 долларов).
Свой соблазнительный образ Лопес дополнила босоножками в тон.
На днях Дженнифер Лопес блистала в компании своего жениха Алекса Родригеса. Певица выбрала эффектное платье с экстремальным разрезом от Balmain с кристаллами и перьями.
Напомним, на светском мероприятии Дженнифер Лопес появилась в роскошном вечернем наряде от Zuhair Murad. Платье с золотой вышивкой и глубоким декольте артистка дополнила многочисленными украшениями с бриллиантами от Lorraine Schwartz и клатчем.
Для вечеринки после концерта в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес выбрала соблазнительный наряд красного цвета из коллекции House Of CB, стоимостью 170 евро.
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