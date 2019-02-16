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Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк за 5 млн долларов

Стоимость дома оценивается в пять миллионов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:54
Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк стоимостью 5 млн долларов. Этот дом расположен на пляже Олд Малибу-роуд, который обычно считается одним из лучших участков береговой линии города. Популярный среди серферов и знаменитостей, он находится недалеко от центральных магазинов и ресторанов Малибу.

Дом с четырьмя спальнями был построен в 1949 году. Площадь виллы составляет 409 квадратных метров, в ней имеются встроенная ванна, встроенный шкаф, паровой душ и отдельный балкон с видом на пляж.

Дженнифер с семьей также смогут насладиться гидромассажной ванной на открытой террасе, мини-кинотеатром на верхнем этаже и комнатой для развлечений на нижнем этаже с баром и сауной. Потрясающий особняк с видом на океан был оформлен в ярких светлых тонах.

Особняк Дженнифер Лопес Фото:
Фото: themls.com
Особняк Дженнифер Лопес Фото:
Фото: themls.com
Особняк Дженнифер Лопес Фото:
Фото: themls.com
Особняк Дженнифер Лопес Фото:
Фото: themls.com
Особняк Дженнифер Лопес Фото:
Фото: themls.com
Особняк Дженнифер Лопес Фото:
Фото: themls.com
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Напомним, Дженнифер Лопес трогательно поздравила своего возлюбленного, Алекса Родригеса, с годовщиной отношений.

Ранее Дженнифер Лопес опубликовала несколько семейных фото, на которых она запечатлена со своими двойняшками Максом и Эмми, бойфрендом Алексом Родригесом, а также ее мамой Гваделупе. 

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Источник: Сегодня
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