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Дженнифер Лопес рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссера

Певица поделилась неприятным моментом из жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, у которой скоро состоится свадьба с женихом Алексом Родригесом, сделала неожиданное признание. Оказывается, что во время съемок фильма звезда пережила сексуальные домогательства со стороны режиссера.

Почему Дженнифер Лопес стала персоной нон грата в Малайзии, смотрите в сюжете:

В интервью журналу The Hollywood Reporter Джей Ло рассказала, как во время съемок одного из фильмов режиссер ее домогался. Согласно сюжетной линии, знаменитость должна была обнажиться, но мужчина попросил Дженнифер сделать это при личной встрече, но звезда сумела сказать ему "Нет".

"Он хотел посмотреть на мою грудь. И я ответила: "Нет. Мы не на съемочной площадке". Сумела постоять за себя. Я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. К счастью, я из Бронкса, поэтому сумела дать решительный отпор", – рассказала Лопес.

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Также Дженнифер Лопес посоветовала всем не сдаваться перед обидчиком и не показывали слабые стороны.

"Если вы в этот момент сдаетесь, этот человек неожиданно срывается и идет дальше, думая, что он может делать все, что захочет. И поскольку я очертила небольшую границу и сразу сказала "Нет", он отступил, а потом извинился. Но когда он вышел из комнаты, художник по костюмам сказала: "Мне так жаль, мне так жаль, что это произошло", – подытожила певица.

Напомним, недавно стало известно, что Дженнифер Лопес пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов.

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