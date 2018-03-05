Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини за три тысячи долларов

48-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ. Лопес приготовила для танцевального шоу World Of Dance эффектный наряд.

Дженнифер опубликовала на странице в Instagram фото, на котором предстала в коротком розовом платье от Gucci, стоимостью 2400 фунтов стерлингов (3300 долларов). Мини-платье украшено стразами на воротнике и рукавах.

Певица продемонстрировала длинные стройные ножки. Свой соблазнительный наряд Лопес дополнила босоножками на каблуках, украшениями с бриллиантами и объемной прической.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Дженнифер Лопес стала главной звездой вечеринки, посвященной новому сезону телешоу "World of Dance". Лопес появилась в ультракоротком белом платье-пирожном из новой коллекции российского бренда Ester Abner.

Ранее Дженнифер Лопес призналась, что ей долгое время было больно вспоминать разрыв с актером Беном Аффлеком.