Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини за три тысячи долларов
Певица продемонстрировала длинные стройные ножки
48-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ. Лопес приготовила для танцевального шоу World Of Dance эффектный наряд.
Дженнифер опубликовала на странице в Instagram фото, на котором предстала в коротком розовом платье от Gucci, стоимостью 2400 фунтов стерлингов (3300 долларов). Мини-платье украшено стразами на воротнике и рукавах.
Певица продемонстрировала длинные стройные ножки. Свой соблазнительный наряд Лопес дополнила босоножками на каблуках, украшениями с бриллиантами и объемной прической.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, Дженнифер Лопес стала главной звездой вечеринки, посвященной новому сезону телешоу "World of Dance". Лопес появилась в ультракоротком белом платье-пирожном из новой коллекции российского бренда Ester Abner.
Ранее Дженнифер Лопес призналась, что ей долгое время было больно вспоминать разрыв с актером Беном Аффлеком.
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