Бросайте себе вызов: 50-летняя Дженнифер Лопес впечатлила поклонником спортивной фигурой

Знаменитость сфотографировалась после фитнеса

Актриса и певица Дженнифер Лопес, которой пришлось перенести свадьбу с Алексом Родригесом, придерживается спортивного режима и питания, впечатляя своими потрясающими формами.

50-летняя знаменитость снова приятно удивила поклонников своей решительностью в спорте. Певица и актриса показала своим 120 миллионам подписчиков в Instagram фотографию до и после тренировки в спортзале.

"Если вы не бросаете вызов себе, вы не меняетесь", – подписала Дженнифер Лопес фотографии после интенсивного занятия спортом.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

На первом снимке Дженнифер Лопес позировала перед зеркалом, а на втором – сидела в зале на скамье в окружении гантелей.

Фотография собрала почти три миллиона лайков и множество восхищенных комментариев коллег и фанатов певицы. "Вечно молода", "Да! Становится стройнее даже на карантине", "Вдохновение и мотивация", – написали подписчики.

INSTAGRAM

Ранее жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес рассказал об их предстоящей свадьбе, которая должна состояться несмотря на эпидемию коронавируса.

Недавно всех взволновали слухи о том, что 31-летняя Эмма Стоун тайно вышла замуж во время карантина.

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