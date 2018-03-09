Дженнифер Лопес засветила грудь в спортивном топе

Сегодня, 15:00

Лопес продемонстрировала спортивную фигуру

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала спортивную фигуру. На странице в Instagram 48-летняя Дженнифер показала свой наряд для тренировки.

Лопес сфотографировала себя в спортивных легинсах от Niyama Sol, стоимостью 90 долларов и белом  топе. Артистка засветила обнаженную грудь.

"Собираюсь заняться тренировкой в своих новых легинсах", – прокомментировала кадр поп-звезда.

"Горячий" снимок всего за пару часов собрал свыше одного миллиона лайков.

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий и сексуальный образ. Звезда приготовила для танцевального шоу World Of Dance эффектный наряд. Дженнифер опубликовала на странице в Instagram фото, на котором предстала в коротком розовом платье от Gucci.

Ранее Дженнифер Лопес стала главной звездой вечеринки, посвященной новому сезону телешоу "World of Dance". Лопес появилась в ультракоротком белом платье-пирожном из новой коллекции российского бренда Ester Abner
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"Сегодня"

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