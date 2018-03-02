Дженнифер Лоуренс: "Полиграф подтвердил, что я психопатка"

Сегодня, 16:37

Актриса прошла проверку на настоящем детекторе лжи

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Издание Vanity Fair устроило настоящую проверку для 27-летней голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс. Звезда известна тем, что позволяет себе открыто высказываться насчет многих вещей, но на этот раз пришло время узнать говорит она правду или нет.

Среди множества вопрос был достаточно сложный и даже странный. Актрисе предложили представить ситуацию с движущимся поездом, который может убить двадцать человек на пути. Для их спасения ей предложили повернуть рычаг и изменить направление поезда так, что он поедет по другому пути и убьет лишь одно человека. Дженнифер сказала, что повернула бы рычаг. Тогда актрису спросили, толкнула бы она человека на рельсы с такими же условиями. Ответ снова был утвердительный: "Я толкнула бы. Вообще, каждый раз, когда я в метро, я думаю о том, чтобы толкнуть человека на рельсы. У меня не возникает соблазна сделать это, но мысли об этом проскальзывают в голове", – призналась актриса.

"Я рада, что полиграф подтвердил, что я психопатка", – заметила актриса.

Также Дженнифер ответила "да" на вопрос о том, любила ли она кого-то и хотела ли выйти замуж. Актриса отметила, что она не верит в любовь с первого взгляда и в существование "родственных душ".

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала, как потеряла роль в знаменитом фильме.

Напомним, Дженнифер Лоуренс также рассказала об оскорбительном отношении к ней
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