Дженнифер Лоуренс призналась, что "не осилила" фильм "Призрачная нить"

Сегодня, 05:14

Дженнифер откровенно призналась, что даже идею фильма не поняла

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс в ходе пресс-тура в поддержку своего нового фильма "Красный воробей" продолжает раздавать интервью. Например, актриса призналась, что "не осилила" фильм "Призрачная нить": Дженнифер хватило ровно на 3 минуты действия.

"Я посмотрела, наверное, минуты три. Да, точно, ровно три минуты. Да простят меня те, кому фильм понравился – я потратить на него столько времени не смогла. Я вытерпела три минуты и такая – "ой, нет"".

Дженнифер откровенно призналась, что даже идею фильма не поняла: "Весь смысл в одежде, да? А Рейнольдс Вудкок – это такой нарцисс-социопат, но он творческая личность, поэтому все девушки в него влюбляются, потому что он заставляет их чувствовать себя недостойными его – и в этом заключается вся история любви? Я фильм не смотрела, так что ничего не знаю. Но в реальной жизни я что-то такое переживала, я знаю, на что это похоже, и мне совсем не хочется смотреть об этом фильм".

Напомним, Дженнифер Лоуренс удивила поведением на "Оскаре-2018". Войдя в зал театра "Долби", Дженнифер прямо с бокалом вина в руке стала перелезать через ряды кресел в поисках своего места.
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popcornnews.ru

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