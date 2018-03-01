Дженнифер Лоуренс рассказала, как потеряла роль в знаменитом фильме

27-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, в одном из недавних интервью рассказала о своих кинопробах. Звезда призналась, что она пробовалась на главную роль Беллы в саге о вампирах "Сумерки", однако провалила прослушивание. "Я до конца не понимала, что это вообще за проект. Когда ты рядовой актер, ты бегаешь по прослушиваниям , пробуешься на множество ролей", – объяснила знаменитость.

Главную роль тогда получила актриса Кристен Стюарт. Дженнифер призналась, что была в шоке от популярности "Сумерек": "Когда фильм вышел, моя реакция была что то вроде "черт побери, это замечательно".

Также Дженнифер рассказала о том, что жалеет о других упущенных ролях в известных кинокартинах. К примеру, актриса могла сыграть Алису в фильме Тима Бертона "Алиса в Стране чудес", но главную роль тогда получила Миа Васиковска.

Также Лоуренс отметила, что до сих пор вспоминает желанную роль, которая досталась актрисе Эмме Стоун, однако Дженнифер не уточнила, что именно эта была за роль.

Напомним, Дженнифер Лоуренс также рассказала об оскорбительном отношении к ней.

Ранее Дженнифер Лоуренс решила рассказать подробности их отношений с Дарреном Аронофски.