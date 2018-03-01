Дженнифер Лоуренс рассказала об оскорбительном отношении к ней

Когда коллеги 27-летней Дженнифер Лоуренс рассказывали всему миру о домогательствах Харви Вайнштейна, актриса отмалчивалась, ведь у нее от совместной с продюсером работы остались теплые воспоминания. Однако на днях звезда призналась, что тоже столкнулась с неприемлемым поведением в отношении себя. В интервью каналу CNN она рассказала, что с ней обращались "оскорбительно" и поведала о случаях, когда представители киноиндустрии, у которых была власть, "трогали ее за ноги, а она не могла протестовать".

Лоуренс также вспомнила еще один случай, назвав его "сексуальным преступлением": в 2014 году хакеры получили доступ к ее личным данным и выложили в интернет пикантные снимки с ее участием. А фильм "Красный воробей", в котором Лоуренс сыграла сотрудницу спецслужб, соблазняющую иностранных спецагентов, на ее взгляд, является идеальной картиной для эпохи движения #MeToo.

"Когда я прочитала сценарий, я просто влюбилась в него. И подумала, что если не соглашусь сняться в картине, тогда все страхи одержат победу. Это идеальный фильм для нашего времени. Он говорит о разнице между согласием и несогласием",— рассказала она.

Съемка сцены, где ей пришлось сняться обнаженной, далась ей довольно легко, хотя перед выходом на площадку Лоуренс сильно переживала. "Я всегда испытываю неуверенность, когда речь заходит о каких-то сексуальных сценах или сценах, где надо обнажаться. И я долгие годы отвергала проекты, где встречала подобные сцены. Но в этот раз я не смогла отказаться от съемок. В итоге ожидание сцены, где моей героине приходится раздеваться, оказалось мучительней самих съемок. Самый ужасный период пришелся на вечер перед днем икс — я не спала всю ночь. Но реальность оказалась иной: все вели себя очень профессионально и мило. Я чувствовала себя абсолютно комфортно", – говорит звезда.

Напомним, Дженнифер Лоуренс решила рассказать подробности их отношений с Дарреном Аронофски.

Недавно Дженнифер Лоуренс призналась в симпатии к 22-летнему актеру Тимоти Шаламе, пообещав завоевать его, когда ему будет 30 лет.