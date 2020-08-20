Джерард Батлер расстался с возлюбленной после шести лет отношений

До этого пара несколько раз объявляла о разрыве

50-летний актер Джерард Батлер и его возлюбленная Морган Браун расстались спустя шесть лет отношений, сообщает People со ссылкой на источник из окружения пары.

Впервые парочку заметили в сентябре 2014 года на свидании в Малибу. В последний раз их видели вместе в начале июля этого года. В течение этих шести лет влюбленные несколько раз разрывали отношения, а затем возобновляли их.

Последний разрыв случился в 2016 году, если верить инсайдеру. В июле 2017 года Джерард и Морган снова стали жить вместе.

Джерард Батлер и Морган Браун Фото: Getty Images

Однако в октябре того же года в интервью People Батлер заявил, что "ему нравится быть одиноким" и у него нет времени на то, чтобы ходить на свидания. Несмотря на это, актер уточнил, что через пять лет хотел бы иметь семью и "одного или даже двоих детей".

Отметим, что актеру приписывали романы со многими его звездными коллегами, среди которых – Дженнифер Энистон и Линдси Лохан. Однако явных доказательств этому нет.

Романы звезд, которые начались на съемочной площадке – смотрите видео:

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