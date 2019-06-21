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Джесси Джей подогрела слухи о романе с Ченнингом Татумом

Певица рассказала, что они были вместе в отпуске

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Джесси Джей
Джесси Джей
Фото: Getty Images

Британская певица Джесси Джей в очередной раз подогрела слухи о романе с Ченнингом Татумом, который развелся с Дженной Дьюэн. Оказывается певица и не скрывает, что у нее отношения с Ченнингом, однако не  она стала причиной развода.

Смотрите видео о служебных романах звезд:

Девушка в интервью с The Times рассказала, что с Ченнингом они были просто друзьями. Но после его официального расставания с женой у пары начались романтические отношения. Пока что рано говорить об их совместном будущем, отметила Джесси Джей.

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"Я искала парня с хорошим чувством юмора и принципами. И мне важно, чтобы он был щеголем. Мы с Ченнингом проводили вместе время еще до того, как наши отношения стали более особенными, и это создало большое давление. Нам нужно время, чтобы узнать друг друга. Мы только вернулись из первого совместного отпуска, и это было прекрасно. Это все, что я могу сейчас сказать", – отметила артистка.

Напомним, ранее Ченнинг Татум также подогрел слухи о своем романе с певицей Джесси Джей. Так, Ченнинг посетил концерт исполнительницы, о чем сообщил в своем Instagram.

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Ченнинг Татум Джесси Джей
Источник: Сегодня
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