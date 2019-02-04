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Джей Ло трогательно поздравила бойфренда с годовщиной отношений

Звездная пара вместе уже два года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
Дженнифер Лопес трогательно поздравила своего любимого с годовщиной
Дженнифер Лопес трогательно поздравила своего любимого с годовщиной
Фото: Instagram

Популярная американская певица Дженнифер Лопес, которая вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом продает свою шикарную квартиру, отпраздновала с ним годовщину отношений. Так, пара начала свою историю любви два года назад, 3 февраля.

Джей Ло написала нежное обращение на своей странице в Instagram и дополнила его фотографиями Алекса.

"Два года смеха, два года веселья, два года приключений, волнений, взросления и настоящей дружбы. И так много любви! Ты делаешь мой мир красивее, безопаснее, стабильнее в нашей жизни, постоянно в движении. Ты заставляешь меня чувствовать себя подростком, который проживает все с самого начала. Как я счастлива, что нашла тебя, моя любовь", – написала Дженнифер Лопес.

Стоит отметить, что пока неизвестно, какие подарки в этом году влюбленные подготовили друг для друга.

INSTAGRAM

 

Напомним, недавно Дженнифер Лопес опубликовала несколько семейных фото, на которых она запечатлена со своими двойняшками Максом и Эмми, бойфрендом Алексом Родригесом, а также ее мамой Гваделупе. На снимках все члены семьи Джей Ло позируют в клетчатых пижамах, с подарками и елкой.

Ранее в интервью для журнала PEOPLE, 43-летний американский бейсболист и возлюбленный Дженнифер Лопес Алекс Родригес разоткровенничался о жизни с певицей.

Смотрите виде о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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отношения Дженнифер Лопес Алекс Родригес
Источник: Сегодня
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