Джей Ло трогательно поздравила бойфренда с годовщиной отношений
Звездная пара вместе уже два года
Популярная американская певица Дженнифер Лопес, которая вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом продает свою шикарную квартиру, отпраздновала с ним годовщину отношений. Так, пара начала свою историю любви два года назад, 3 февраля.
Джей Ло написала нежное обращение на своей странице в Instagram и дополнила его фотографиями Алекса.
"Два года смеха, два года веселья, два года приключений, волнений, взросления и настоящей дружбы. И так много любви! Ты делаешь мой мир красивее, безопаснее, стабильнее в нашей жизни, постоянно в движении. Ты заставляешь меня чувствовать себя подростком, который проживает все с самого начала. Как я счастлива, что нашла тебя, моя любовь", – написала Дженнифер Лопес.
Стоит отметить, что пока неизвестно, какие подарки в этом году влюбленные подготовили друг для друга.
Напомним, недавно Дженнифер Лопес опубликовала несколько семейных фото, на которых она запечатлена со своими двойняшками Максом и Эмми, бойфрендом Алексом Родригесом, а также ее мамой Гваделупе. На снимках все члены семьи Джей Ло позируют в клетчатых пижамах, с подарками и елкой.
Ранее в интервью для журнала PEOPLE, 43-летний американский бейсболист и возлюбленный Дженнифер Лопес Алекс Родригес разоткровенничался о жизни с певицей.
Смотрите виде о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:
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