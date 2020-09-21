Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Сегодня, 14:30

Певица показала горячий снимок в бикини

Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике. Певица и актриса, недавно отпраздновавшая 51-й день рождения, разместила на странице в Instagram горячее фото. На нем Джей Ло запечатлена стоящей в воде.

Дженнифер позировала в ярком мини-бикини, с собранными в высокий пучок волосами. Без капли макияжа она поразила своей естественной красотой.

"Флюиды отпуска", – коротко подписала кадр исполнительница.

Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Поклонники артистки сошлись во мнении, что Лопес выглядит значительно моложе своего возраста. "Возможно ли так выглядеть в 51?", "Невероятное тело", "Просто королева", – пишут в комментариях пользователи сети.

Почему Джей Ло отменила свадьбу с Алексом Родригесом, смотрите в сюжете:

Напомним ,что недавно Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми снялась в рекламе для бренда одежды.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
51-летняя Дженнифер Лопес впечатлила стальным прессом и длинными ногами в рекламе обуви "Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии Даша Астафьева в необычном наряде снялась в нежной фотосессии: фото
Дженнифер Лопес фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Сегодня, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Сегодня, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Сегодня, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

Вчера, 10:22Events

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

Вчера, 09:41Events

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

Вчера, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

Вчера, 05:05Events

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 сентябряТехно

Чем старые мобилки лучше смартфонов: ТОП-5 превосходных функций

19 сентябряFun

Спят на прилавках и валяются на полу: парень публикует забавные фото отдыхающих в магазине котов

19 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Овна ждет благоприятный день в делах, а Тельцу нужно научиться балансировать

18 сентябряШоу-бизнес

Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму

18 сентябряСтиль

Сама элегантность: королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье

18 сентябряШоу-бизнес

Дочь Любови Успенской засняли в Лос-Анджелесе, когда та медитировала, сидя на асфальте

18 сентябряТехно

Смартфоны Huawei массово скупают – в чем причина

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
В сети опубликовали яркие фото любимой женщины Дана Балана
В сети опубликовали яркие фото любимой женщины Дана Балана
Ведучий "Орла і решки" Сєрга назвав найбільш ненависну партнерку
Ведучий "Орла і решки" Сєрга назвав найбільш ненависну партнерку
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять