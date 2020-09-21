Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Певица показала горячий снимок в бикини

Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике. Певица и актриса, недавно отпраздновавшая 51-й день рождения, разместила на странице в Instagram горячее фото. На нем Джей Ло запечатлена стоящей в воде.

Дженнифер позировала в ярком мини-бикини, с собранными в высокий пучок волосами. Без капли макияжа она поразила своей естественной красотой.

"Флюиды отпуска", – коротко подписала кадр исполнительница.

Певица Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Поклонники артистки сошлись во мнении, что Лопес выглядит значительно моложе своего возраста. "Возможно ли так выглядеть в 51?", "Невероятное тело", "Просто королева", – пишут в комментариях пользователи сети.

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Напомним ,что недавно Дженнифер Лопес вместе с мамой и детьми снялась в рекламе для бренда одежды.

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