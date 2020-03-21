Джеймс Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса

Церемония бракосочетания была запланирована на лето 2020 года

В прошлом году младший брат герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон – Джеймс объявил всему миру, что женится на своей 29-летней подруге, француженке Ализе Тевене. Свадьба была запланирована на лето этого года, но сейчас стало известно, что церемонию перенесли.

Согласно инсайдерским данным, свадьбу Джеймса и Ализе пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, пишет Daily Mail. Молодожены намерены вступить в брак после того, как ситуация с вирусом утихнет.

Джеймс Миддлтон женится на Ализе Тевене Фото: Instagram/jmidy

"Это очень печально, но просто непрактично проводить торжество в кризис. Они решили подождать, пока все их гости смогут приобщиться к свадьбе", – передает издание слова источника.

Помолвка Джеймса Миддлтона и Ализе Тевене состоялась осенью 2019 года. Пара некоторое время скрывала свой роман и не появлялась на публике вместе.

Ранее под угрозой срыва оказалась свадьба внучки Елизаветы II. Важное мероприятие в королевской семье запланировано на 29 мая, но родственники 37-летнего жениха родом из Ломбардии, а этот итальянский регион был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса.

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