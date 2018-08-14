Джейсон Стэтхем и Рози Хантингтон-Уайтли женятся спустя 8 лет отношений

Будущие супруги начали встречаться в 2010 году

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем. Фото: Getty

Знаменитая супермодель и экс-ангел Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли и голливудский актер Джейсон Стэтхем вместе уже 8 лет, с 2010 года. В 2016 году они объявили о своей помолвке. В июне 2017 года у пары родился сын и свадьбу пришлось отложить. По сообщениям издания Daily Mail, пара сыграет свадьбу уже в этом году. Они выбрали интересную дату, а именно – 31 декабря.

Анонимный источник подтвердил изданию, что пара готовит роскошную вечеринку и в ближайшее время разошлет всем приглашения.

Ранее 31-летняя супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли разместила на своей странице в Instagram серию трогательных черно-белых фото, на которых она позирует со своим супругом, 51-летним Джейсоном Стэтхемом и их годовалым сыном Джеком Оскаром Стэтхемом.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли, которая уже несколько лет сотрудничает с Marks&Spencer, в прошлом году начала работать над собственной линией белья для бренда. Ее новая коллекция будет называться Rosie for Autograph. Для того, чтобы привлечь внимание к выходу линии белья Рози решила сняться в рекламной кампании сама. Снимки из откровенной фотосессии появились у нее на странице в Instagram.