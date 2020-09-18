Джиджи Хадид на фоне слухов о родах показала новые фото с животиком

Модель должна родить уже в этом месяце

Беременная модель Джиджи Хадид показала новые фото, которые были сделаны, когда она находилась на 27-й неделе беременности. Фото Джиджи опубликовала в Instagram.

Снимки с животиком модель разместила сразу после того, как в СМИ начали говорить о том, что она уже родила. Дело в том, что недавно, отец Джиджи Мухамед Хадид опубликовал трогательное письмо будущей внучке (у Джиджи родится девочка), чем и спровоцировал слухи о том, что модель родила первенца.

Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

"Фото с 27-й недели беременности. Время летит быстро", – подписала снимки Джиджи.

Ранее сообщалось, что модель должна впервые стать мамой именно в сентябре, поэтому поклонники звезды уже ждут не дождутся радостной новости о пополнении в семействе Хадид.

Джиджи Хадид Фото: instagram.com/gigihadid

Отметим, что о беременности Хадид стало известно в апреле этого года. Отцом будущего ребенка является бойфренд Джиджи – Зейн Малик, известный американский певец.

Напомним, Джиджи Хадид впервые поделилась фото с округлившимся животом.

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