Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джиджи Хадид на фоне слухов о родах показала новые фото с животиком

Сегодня, 16:31

Модель должна родить уже в этом месяце

Беременная модель Джиджи Хадид показала новые фото, которые были сделаны, когда она находилась на 27-й неделе беременности. Фото Джиджи опубликовала в Instagram.

Снимки с животиком модель разместила сразу после того, как в СМИ начали говорить о том, что она уже родила. Дело в том, что недавно, отец Джиджи Мухамед Хадид опубликовал трогательное письмо будущей внучке (у Джиджи родится девочка), чем и спровоцировал слухи о том, что модель родила первенца.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid

"Фото с 27-й недели беременности. Время летит быстро", – подписала снимки Джиджи.

Ранее сообщалось, что модель должна впервые стать мамой именно в сентябре, поэтому поклонники звезды уже ждут не дождутся радостной новости о пополнении в семействе Хадид.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid

Отметим, что о беременности Хадид стало известно в апреле этого года. Отцом будущего ребенка является бойфренд Джиджи – Зейн Малик, известный американский певец.

Напомним, Джиджи Хадид впервые поделилась фото с округлившимся животом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ким Кардашьян представила линейку белья для беременных. Фанаты критикуют У 62-летнего Алека Болдуина и его жены родился пятый ребенок: первое фото малыша Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли ждет второго ребенка
беременность Джиджи Хадид
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини
Леся Нікітюк спантеличила знімками з Туреччини
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Фитнес-тренер Усманова в бикини показала тело во всей красе
Фитнес-тренер Усманова в бикини показала тело во всей красе

Популярные статьи

Сегодня, 13:50Events

Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

Сегодня, 12:15Events

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

Вчера, 11:04Видео дня

Мужчина поймал самую быструю акулу-мако весом в полтонны – это новый рекорд. Видео

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Вчера, 05:58Фото дня

Обезьяна украла у студента телефон и весь день делала селфи. Вот они: фото, видео

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

16 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

16 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

16 сентябряШоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

16 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

16 сентябряПсихология

Совместимость по знаку зодиака: какие пары самые крепкие

16 сентябряEvents

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять