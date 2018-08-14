Джиджи Хадид поделилась романтическим фото с Зейном Маликом

Судя по всему, у звездной пары все хорошо

Знаменитая 23-летняя супермодель Джиджи Хадид, которая недавно снялась для V Magazine в дерзком образе, только в конце апреля возобновила свой роман с певцом Зейном Маликом. Теперь исходя из совместного фото, которое Джиджи опубликовала в Instagram-сторис на своей странице, звездная пара провела романтический уикенд и все у них прекрасно.

"Пока отпуск. Мы благодарим", – прокомментировала снимок модель.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: instagram.com/gigihadid

Отметим, о романе американской супермодели Джиджи Хадид и певца Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года. Уже в декабре 2016-го появились даже слухи о помолвке пары, однако, по информации СМИ, девушка отказала певцу, потому что не хотела спешить с женитьбой. В марте 2018 года после трех лет отношений стало известно, что пара официально рассталась. Теперь же, в конце апреля Джиджи и Зейн решили возобновить отношения.

Напомним, Джиджи Хадид снялась в модном фотосете для глянца. Кроме того, мы сообщали, что Джиджи Хадид не узнали поклонники на обложке Vogue. Ранее мы также писали, что Джиджи Хадид страдает от болезни, симптомами которого являются потеря веса и даже депрессия.