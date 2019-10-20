Джим Керри расстался с девушкой после года отношений
Актер вовсе не боится одиночества
Джим Керри, который не любит делать селфи, расстался со своей девушкой Джинджер Гонзага. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Шучу" и были вместе почти год.
Подробнее о личной жизни Джима Керри смотрите в коротком видео:
В начале этого года Джим Керри впервые появился не один на мероприятии. На красную дорожку "Золотого глобуса 2019" он пришел с коллегой по сериалу "Шучу" 35-летней Джинджер Гонзага.
Напомним, что предыдущая девушка Джима Керри Катриона Уайт в 2015 году покончила с собой. Она оставила предсмертную записку, в которой обвиняла актера в том, что он заразил ее венерическим заболеванием, а потом бросил.
Пока что ни Керри, ни Гонзага не спешат комментировать расставание, как и озвучивать причину. Фанаты 57-летнего актера озадачены, ведь ранее Джим очень тепло отзывался о Джинджер, называя ее талантливой и невероятно красивой.
Джим Керри признается, что много времени проводит в одиночестве и ему нравится быть в уединении с самим собой. Но он все же находит время на романтические отношения.
"Мне нравится читать, рисовать, я занимаюсь скульптурой. И еще я хожу на свидания", – отметил Джим.
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