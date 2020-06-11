Автор знаменитых книг о Гарри Поттере призналась в изнасиловании: "На меня напали, когда я была уязвима"

Джоан Роулинг стала жертвой сексуального насилия

54-летняя британская писательница и автор популярных книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая переболела коронавирусом, подвергалась сексуальному насилию. На тот момент ей было всего 20 лет, а имя своего обидчика Джоан держит в тайне. Такое откровенное признание о своей жизни писательница сделала изданию The Telegraph.

Джоан не считает себя жертвой, ведь ей удалось справиться с этим.

Британская писательница Джоан Роулинг Фото: Getty Images

"Почти весь день я провела в темном месте внутри своей головы, пытаясь разобраться в воспоминаниях о серьезном сексуальном нападении, которому я подверглась, когда мне было 20 лет. На меня напали тогда, когда я была уязвима, и этот человек воспользовался такой возможностью. Я не смогла полностью избавиться от этих воспоминаний. Но я не считаю себя жертвой, я справилась", — призналась Джоан.

Также писательница призналась, что в первом браке была несчастна. В 1992 году она вышла замуж за португальского журналиста Хорхе Арантеса. Джоан вспомнила, что когда супруг уходил веселиться с друзьями, он требовал, чтобы она сидела дома и ждала его. Когда женщина решилась на развод, муж ее вытащил на улицу и ударил.

Об истории успеха Джоан Роулинг смотрите в сюжете:

"Мне не стыдно об этом говорить. Я с трудом покончила с первым браком, а сейчас я замужем за очень хорошим заботливым мужчиной. Однако шрамы, которые оставляют такие нездоровые отношения, не исчезают — независимо от того, насколько сильно вас любят сейчас и насколько много денег вы заработали", — подытожила Роулинг.

Отметим, что на такие откровения Джоан Роулинг решилась после того, как ее обвинили в трансофобии из-за репоста и комментария в Twitter.

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