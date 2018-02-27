Джоли и Питт смогли договориться о восстановлении своего делового партнерства

Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли договориться о восстановлении своего делового партнерства. Джоли и Питту удалось достигнуть соглашения по вопросу совместного коммерческого использования общей собственности — замка Мираваль во Франции. Как было официально заявлено, Анджелина и Брэд продолжат эксплуатацию виноградников, примыкающих к замку, на основе чего они производят особый сорт вина. Оно называется Miraval Rose и, как утверждают эксперты, это напиток превосходного качества. А в этом году, как объявил третий из партнеров предприятия — Marc Perrin, вино особенно удалось. По мнению Perrin, это лучшее вино, произведенное при замке с 2012 года.

Супруги приобрели Мираваль в 2011-м, потратив на свое приобретение 60 миллионов долларов. После чего они вложили в его реновацию еще 12 миллионов. И, начиная с 2012-го года, развернули здесь производство вина. Причем продажи производимого здесь напитка приносили очень неплохие прибыли.

Еще недавно супруги вели из-за замка и виноградников ожесточенные споры. Джоли требовала, чтобы эта недвижимость была продана, а вырученная сумма была передана на благотворительность. Но Питту, который боролся за сохранение замка и виноградников, как-то удалось переубедить Анджелину. В чем многие усмотрели еще один признак улучшения их отношений. Как стало недавно известно, Джоли начала склоняться к тому, чтобы согласиться на совместную опеку с Питтом над шестью детьми.

Напомним, 17 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий Американского общества кинооператоров. Анджелина Джоли пришла на светское мероприятие в изысканном наряде из шифона.

Недавно Анджелина Джоли повторила свой образ с "Оскара" 2012-го года.