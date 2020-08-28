Джоли и Шейк в одном лице: 56-летний Брэд Питт встречается с 27-летней немецкой моделью

Фанаты отметили сходство новой возлюбленной Брэда Питта с голливудскими звездами

Голливудский оскароносный Брэд Питт, который воссоединился с Дженнифер Энистон для особенного события, попал в объективы внимательных папарацци в компании своей новой возлюбленной – молодой немецкой модели.

Как сообщает издание TMZ, звезда "Однажды в Голливуде" был замечен в аэропорту с 27-летней моделью Николь Потуральски. Пара села на частный самолет и полетела на юг Франции. Во время посадки Брэд Питт и Николь Потуральски вели себя сдержанно, закрыли лица и были одеты в повседневную одежду.

Брэд Питт закрутил роман с 27-летней моделью Фото: Getty Images

Согласно информации The Sun, Брэд Питт прилетел на частном самолете из Лос-Анджелеса в парижский аэропорт Шарля-де-Голля, где его ждала Николь. Затем они вместе полетели на юг Франции в поместье-замок Шато Мираваль, который расположен в центре Прованса.

Сами знаменитости пока не подтвердили свои отношения официально. Однако за последний год Брэд Питт не раз давал повод новым слухам, появляясь на публике с новой девушкой.

Известно, что Николь Потуральски родом из Германии. Модель появлялась на обложках немецких версий таких известных журналов, как Harper's Bazaar и ELLE.

Николь Потуральски Фото: instagram.com/nico.potur

Поклонники уже успели отметить сходство Николь Потуральски с бывшей женой Брэда Питта, Анджелиной Джоли. Также многие сравнили ее Ириной Шейк, так как внешность моделей действительно похожа.

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