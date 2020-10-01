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Джон Ледженд и Крисси Тейген потеряли третьего ребенка: фото пары из клиники

Сегодня, 10:14

У Крисси случился выкидыш

Знаменитый певец Джон Ледженд и его жена, модель Крисси Тейген, потеряли третьего ребенка на большом сроке беременности. У Крисси случился выкидыш. Отметим, что у пары уже есть двое детей, зачатых с помощью процедуры ЭКО – 4-летняя Луна и 2-летний Майлз.

Крисси Тейген
Крисси Тейген
Фото: instagram.com/chrissyteigen

О трагедии Тейген сообщила на своей странице в Instagram, выложив серию душераздирающих фото, на которых они с Джоном запечатлены в момент трагедии. Отметим, что несколькими днями ранее Крисси срочно доставили в клинику с сильным кровотечением, однако модель утверждала, что у нее и малыша все в порядке.

"Мы потрясены той глубокой болью, о которой вы только могли слышать, такой болью, которую мы никогда раньше не испытывали. Мы так и не смогли остановить кровотечение, несмотря на пакеты с переливанием. Этого просто было недостаточно", – пишет Крисси.

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Фото: instagram.com/chrissyteigen

Она призналась, что они с Джоном никогда не выбирали имена для детей до самого последнего момента после их рождения, и делали это непосредственно перед выпиской из больницы.

"Но мы почему-то стали называть этого человечка в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком. Джек так много работал, чтобы быть частью нашей маленькой семьи, и он останется таковым навсегда", – написала Тейген.

Крисси Тейген
Крисси Тейген
Фото: instagram.com/chrissyteigen

В своем трогательном письме Крисси обратилась и к самому ребенку.

"Мне так жаль, что в первые несколько мгновений твоей жизни ты столкнулся с таким количеством сложностей, и мы не смогли дать тебе дом, где ты мог выжить. Мы всегда будем любить тебя", – написала модель.

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд
Фото: instagram.com/chrissyteigen

От лица всей семьи Тейген поблагодарила их с Джоном поклонников за поддержку.

О беременности Крисси стало известно в августе этого года.

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