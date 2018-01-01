Джон Ньюмен на концерт "Ліга зірок" в Киеве добирался 30 часов

Канал "Украина" собрал 35 тысяч человек на грандиозном праздничном шоу "Ліга зірок"

Джон Ньюмен. Фото: телеканал "Украина"

Канал "Украина" собрал 35 тысяч человек на грандиозном праздничном шоу "Ліга зірок", посвященному финалу Лиги чемпионов УЕФА 2018. Увидеть выступления самых популярных украинских исполнителей, а также главного хедлайнера вечера – британского певца Джона Ньюмена – в эфире телеканала "Украина" зрители смогут уже в эту субботу, 26 мая, в 18:00 в рамках праздничного эфира, посвященного финалу Лиги чемпионов УЕФА 2018.

В бесплатном концерте под открытым небом приняли участие самые известные и яркие артисты нашей страны – Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, The HARDKISS, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s.

Джон Ньюмен фото: Юрий Кузнецов Джон Ньюмен фото: Юрий Кузнецов Оля Полякова фото: Юрий Кузнецов Оля Полякова фото: Юрий Кузнецов MONATIK фото: Юрий Кузнецов MELOVIN фото: Юрий Кузнецов Сергей Бабкин фото: Юрий Кузнецов Мария Яремчук фото: Юрий Кузнецов Светлана Тарабарова фото: Юрий Кузнецов MONATIK фото: Юрий Кузнецов фото: Юрий Кузнецов фото: Юрий Кузнецов 1/12

Зажигательное выступление MONATIK заставило танцевать всю Троицкую площадь. Суперблондинка Оля Полякова зарядила всех зрителей позитивом и хорошим настроением. Ее хитам "Бывший", "Шлепки", "Номер один" и многим другим подпевала многотысячная публика. Именно на сцене "Ліги зірок" представитель Украины на Евровидении, певец MELOVIN впервые после участия в конкурсе выступил публично.

Главным хедлайнером вечера стал популярный британский певец, автор мегахитов "Love me again" и "Blame" Джон Ньюмен. Несмотря на то, что в украинскую столицу ему пришлось добираться около 30 часов, Ньюмен потрясающе отыграл концерт и завел публику яркими танцевальными движениями.

"Я отправился в путь где-то 30 часов назад из Нью-Йорка, в час пик, где очень долго ехал на машине. Потом 8 часов на самолете, пересадка в Лондоне, еще 3 часа в пути – и вот я здесь в Киеве, чтобы выступить перед украинцами. В таком графике непросто, но это мое любимое дело. Огромное спасибо каналу "Украина" за такой праздник и всем зрителям, которые пришли на концерт", – обратился к украинцам Ньюмен.

Работа над масштабным шоу "Ліга зірок" велась несколько месяцев. Специально для праздничного шоу канал "Украина" построил одну из самых больших сцен в нашей стране – ее длина составила целых 46 метров, а сценические конструкции "завесили" почти 40 тонн. Всего на площадке работало 18 камер, а чтобы снять всех зрителей, пришедших на концерт сверху, в воздух был запущен квадрокоптер.

Всего же над проектом работало около тысячи людей: одних только участников балета было задействовано 250 человек. Увидеть музыкальный праздник своими глазами на Троицкой площади собралось около 35 тысяч зрителей.

Ранее MELOVIN рассказал о политике на Евровидении.

Напомним, Оля Полякова очаровала поклонников снимком в Instagram.

Куда исчез Джон Ньюмен – смотрите видео:



