Джон Ньюмен на концерт "Ліга зірок" в Киеве добирался 30 часов
Канал "Украина" собрал 35 тысяч человек на грандиозном праздничном шоу "Ліга зірок"
Канал "Украина" собрал 35 тысяч человек на грандиозном праздничном шоу "Ліга зірок", посвященному финалу Лиги чемпионов УЕФА 2018. Увидеть выступления самых популярных украинских исполнителей, а также главного хедлайнера вечера – британского певца Джона Ньюмена – в эфире телеканала "Украина" зрители смогут уже в эту субботу, 26 мая, в 18:00 в рамках праздничного эфира, посвященного финалу Лиги чемпионов УЕФА 2018.
В бесплатном концерте под открытым небом приняли участие самые известные и яркие артисты нашей страны – Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, The HARDKISS, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s.
Зажигательное выступление MONATIK заставило танцевать всю Троицкую площадь. Суперблондинка Оля Полякова зарядила всех зрителей позитивом и хорошим настроением. Ее хитам "Бывший", "Шлепки", "Номер один" и многим другим подпевала многотысячная публика. Именно на сцене "Ліги зірок" представитель Украины на Евровидении, певец MELOVIN впервые после участия в конкурсе выступил публично.
Главным хедлайнером вечера стал популярный британский певец, автор мегахитов "Love me again" и "Blame" Джон Ньюмен. Несмотря на то, что в украинскую столицу ему пришлось добираться около 30 часов, Ньюмен потрясающе отыграл концерт и завел публику яркими танцевальными движениями.
Работа над масштабным шоу "Ліга зірок" велась несколько месяцев. Специально для праздничного шоу канал "Украина" построил одну из самых больших сцен в нашей стране – ее длина составила целых 46 метров, а сценические конструкции "завесили" почти 40 тонн. Всего на площадке работало 18 камер, а чтобы снять всех зрителей, пришедших на концерт сверху, в воздух был запущен квадрокоптер.
Всего же над проектом работало около тысячи людей: одних только участников балета было задействовано 250 человек. Увидеть музыкальный праздник своими глазами на Троицкой площади собралось около 35 тысяч зрителей.
Ранее MELOVIN рассказал о политике на Евровидении.
Напомним, Оля Полякова очаровала поклонников снимком в Instagram.
Куда исчез Джон Ньюмен – смотрите видео: