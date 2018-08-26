Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото

28-летний британский певец женился на стюардессе Нане 18 августа

Джон Ньюмен женился Фото: Instagram/johnnewmanmusic Джон Ньюмен женился Фото: Instagram/johnnewmanmusic Джон Ньюмен женился Фото: Instagram/johnnewmanmusic Джон Ньюмен женился Фото: Instagram/johnnewmanmusic Джон Ньюмен женился Фото: Instagram/johnnewmanmusic Джон Ньюмен женился Фото: Instagram/johnnewmanmusic 1/6

Знаменитый британский певец и музыкант Джон Ньюмен, который выступил с концертом в Киеве, женился на стюардессе Нане. Радостное событие произошло еще 18 августа. Но трогательными фото в Instagram артист поделился только сейчас.

"Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!" – подписал один из снимков певец.

Согласно изданию The Sun, сначала пара узаконила отношения в Лондоне, а затем отправились в графство Кент, где организовали вечеринку для самых близких друзей.

Сейчас новоиспеченные супруги уехали в медовый месяц на Мальдивы.

Джон Ньюмен со своей супругой Наной Фото: instagram/johnnewmanmusic

Джон и Нана познакомились в полете: музыкант летел из Копенгагена в Борнхольм, а она была стюардессой на этом рейсе. В августе прошлого года знаменитый певец сделал ей предложение.

Напомним, что именно Нана была рядом с Джоном, когда два года назад врачи диагностировали у певца рецидив рака головного мозга. Девушка помогла ему пережить тяжелое лечение. Первая опухоль была обнаружена у исполнителя в 2012 году, тогда она оказалась, к счастью, незлокачественной и вскоре была удалена.

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