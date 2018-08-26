Джон Ньюмен женился: потрясающе трогательные свадебные фото
28-летний британский певец женился на стюардессе Нане 18 августа
Знаменитый британский певец и музыкант Джон Ньюмен, который выступил с концертом в Киеве, женился на стюардессе Нане. Радостное событие произошло еще 18 августа. Но трогательными фото в Instagram артист поделился только сейчас.
"Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!" – подписал один из снимков певец.
Согласно изданию The Sun, сначала пара узаконила отношения в Лондоне, а затем отправились в графство Кент, где организовали вечеринку для самых близких друзей.
Сейчас новоиспеченные супруги уехали в медовый месяц на Мальдивы.
Джон и Нана познакомились в полете: музыкант летел из Копенгагена в Борнхольм, а она была стюардессой на этом рейсе. В августе прошлого года знаменитый певец сделал ей предложение.
Напомним, что именно Нана была рядом с Джоном, когда два года назад врачи диагностировали у певца рецидив рака головного мозга. Девушка помогла ему пережить тяжелое лечение. Первая опухоль была обнаружена у исполнителя в 2012 году, тогда она оказалась, к счастью, незлокачественной и вскоре была удалена.
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