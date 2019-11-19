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Джонни Депп расстался с 24-летней россиянкой – СМИ

Юная танцовщица бросила актера и уехала домой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Джонни Депп и Полина Глен
Джонни Депп и Полина Глен
Фото: Instagram.com

Не утихли еще страсти вокруг громкого развода Джонни Деппа и Эмбер Херд, как актера постигло еще одно разочарование в отношениях — от 56-летней звезды ушла его молодая возлюбленная.

О самых громких разводах знаменитостей смотрите в этом ролике:

По информации Radar Online, актер расстался с 24-летней российской танцовщицей в стиле гоу-гоу Полиной Глен. Девушка вернулась из США домой и ее серьезно испугало пристальное внимание прессы, в центре которого она оказалось из-за романа с Джонни Деппом.

Отметим, что пара начала встречаться год назад. Кинозвезда познакомился с юной девушкой на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. Спустя несколько недель их знакомства Глен переехала в голливудский особняк звездного бойфренда. Депп мечтал познакомить возлюбленную с родителями и даже планировал женитьбу, но девушка резко все оборвала.

INSTAGRAM (@polinaglen)

"Уровень славы Деппа и его продолжающаяся судебная битва с бывшей женой — это было чересчур для Полины. Джонни отвлекала его вражда с Эмбер, и Полина решила, что сейчас не лучшее время для того, чтобы заводить серьезные отношения", — говорит инсайдер.

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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