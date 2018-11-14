Джонни Депп ужаснул своим внешним видом

Актер пришел на премьеру нашумевшего фильма "Фантастические твари 2"

Джонни Депп. Фото: Getty

Известный голливудский актер Джонни Депп, который сыграет известного американского фотографа и фоторепортера Уильяма Юджина Смита в биографической драме "Минамата", впервые за долгое время вышел в свет.

На днях в Лондоне состоялась премьера нового фильма с участием Джонни Деппа "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда". 55-летний актер вместе со своими коллегами по фильму пришли на премьеру картины.

Джонни Депп Фото: Getty

Джонни Депп выбрал черный total look, а акцент сделал на аксессуарах: цепях и серьгах. Однако, не на это обратили внимания поклонники. Актер выглядел уставшим, на лице виднелись морщины. Кто-то и вовсе предположил, что у звезды проблемы с алкоголем и наркотиками.

Джонни Депп Фото: Getty

Напомним, фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда назвали худшим в истории вселенной Гарри Поттера. Дело в том, что критики многих ведущих изданий остались недовольны лентой.

Джонни Деппу тоже не везет. Студия Disney захотела переснять известный фильм, да не какой-нибудь, а самих "Пиратов Карибского моря", но уже без актера.