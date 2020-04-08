Джонни Депп в деталях описал, как экс-жена изувечила ему руку

Эмбер Херд бросила в актера во время ссоры бутылку

После публикации резонансных фото, на которых экс-супруга Джонни Деппа якобы уличена в измене с Илоном Маском, звезда "Пиратов Карибского моря" решился рассказать в деталях, что на самом деле произошло с его средним пальцем правой руки. Как признался голливудский актер, именно Эмбер Херд изувечила ему руку.

Джонни Депп рассказал об этом на видео, кадры которых появились в Сети. Голливудский актер признался, что Эмбер во время ссоры бросала в него бутылку с алкоголем, которая по итогу разбилась.

"Сначала я говорил, что палец мне защемило дверью-гармошкой, но это совсем не так. Она бросила в меня бутылку водки, а моя рука на тот момент вот так лежала на барной стойке. Первая бутылка со свистом пролетела мимо моего уха. А вторую, побольше, она бросила с более близкого расстояния и попала в барную стойку", – поделился подробностями артист.

По словам Джонни Деппа, бутылка разбилась, а ее осколки отсекли ему кончик пальца и задели кость: "А потом началось воспаление, потому что попала инфекция, лечить было сложно. Сначала я решил вернуть себе палец, понимаете? А потом – разобраться с этим безумием, когда собственная жена отрезала мне часть пальца".

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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