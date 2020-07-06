Джулия Робертс поделилась совместным фото с мужем в честь годовщины брака

В апреле ходили слухи, что пара разводится после 18-ти лет отношений

Голливудская звезда Джулия Робертс опубликовала романтичное фото в честь годовщины свадьбы с кинооператором Дэниелом Модером. Несмотря на слухи об их разводе, появившиеся в апреле этого года, пара находится в прекрасных отношениях и, судя по всему, не собирается расставаться.

На снимке, опубликованном в Instagram, 52-летняя Джулия нежно целует своего мужа Дэниела. Фото актриса подписала коротко: "18 лет".

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Робертс и Модер поженились 4 июля 2002 года. В 2004 году у пары родились двойняшки: Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер, а тремя годами позднее сын, которого назвали Генри Дэниел.

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Отметим, что для Джулии этот брак стал вторым. В 1995 году она рассталась с певцом Лайлом Ловеттом, с которым прожила меньше двух лет.

Ранее мы писали, что Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры. Единоутробная сестра актрисы Нэнси Моутс покончила с собой в 2014 году.

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