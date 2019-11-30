Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры

Нэнси Моутс покончила с собой в 2014 году

Джулия Робертс Фото: AFP

Известную актрису Джулию Робертс, которой в прошлом месяце исполнилось 52 года, обвиняют в смерти ее младшей сестры Нэнси Моутс. Жених погибшей в 2014 году Нэнси считает, что Джулия довела свою родственницу до самоубийства.

О муже Джулии Робертс смотрите в сюжете:

Единоутробная сестра Джулии Робертс скончалась в 2014 году. И хотя гибель Нэнси Моутс была признана самоубийством, ее жених Джон Дилбек во всем обвиняет голливудскую звезду. Возлюбленный Нэнси рассказал, что Робертс не только шутила над лишним весом сестры, но и называла ее наркоманкой. Это, по его мнению, и спровоцировало затяжную депрессию Нэнси и самоубийство, пишет Radar Online.

"Джулия годами издевалась над Нэнси. Она смеялась над ее излишним весом. Да к тому же еще и рассказывала всем, что ее сестра — законченная наркоманка. А это было неправдой. Когда-то давно Нэнси и правда курила "травку". Но ничего более серьезного она никогда не употребляла. И я могу это доказать. А в результате наговоров и издевок Джулии у Нэнси развилась тяжелая депрессия, которая и стоила ей жизни", – цитирует Джона Дилбека издание.

Слова Джона многие восприняли наговором на популярную актрису, но перед смертью сама Моутс обвинила звезду и остальных членов семьи в своем тяжелом душевном состоянии. "Я рыдала каждое утро только потому, что просыпалась. Если со мной что-нибудь случится, то Джон получает все, что пожелает из моих вещей, включая собаку Люси. Моя мать и так называемые "брат и сестра" не получат ничего, кроме воспоминания о том, что именно они загнали меня в депрессию из всех, что были в моей жизни", – писала сестра Джулии Робертс.

Ранее в сети появилось архивное фото пятилетней Джулии Робертс.

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