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DZIDZIO, Dan Balan, Виталий Козловский и другие звезды поздравили женщин с 8 Марта

Как украинские селебрити отмечают Международный женский день

Инна Петрова
Сегодня, 16:53

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Мы уже поздравили своих близких с этой важной датой, надеемся, это сделали и вы. Тем более ,что сайт Сегодня.Lifestyle публиковал подборку самых красивых и теплых поздравлений с 8 Марта.

В этом материале предлагаем посмотреть, как звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют и отмечают Международный женский день.

DZIDZIO

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Dan Balan

INSTAGRAM

Виталий Козловский

INSTAGRAM

Иван Дорн

INSTAGRAM

Макс Барских

INSTAGRAM

Леся Никитюк

INSTAGRAM

Ирина Билык

INSTAGRAM

ONUKA

INSTAGRAM

Владимир Остапчук

INSTAGRAM

Ольга Сумская

INSTAGRAM

Иракли Макацария

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Джамала

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Олег Винник

INSTAGRAM

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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