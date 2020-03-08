DZIDZIO, Dan Balan, Виталий Козловский и другие звезды поздравили женщин с 8 Марта
Как украинские селебрити отмечают Международный женский день
Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Мы уже поздравили своих близких с этой важной датой, надеемся, это сделали и вы. Тем более ,что сайт Сегодня.Lifestyle публиковал подборку самых красивых и теплых поздравлений с 8 Марта.
В этом материале предлагаем посмотреть, как звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют и отмечают Международный женский день.
DZIDZIO
Dan Balan
Виталий Козловский
Иван Дорн
Макс Барских
Леся Никитюк
Ирина Билык
ONUKA
Владимир Остапчук
Ольга Сумская
Иракли Макацария
Джамала
Олег Винник
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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