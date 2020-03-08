DZIDZIO, Dan Balan, Виталий Козловский и другие звезды поздравили женщин с 8 Марта

Как украинские селебрити отмечают Международный женский день

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Мы уже поздравили своих близких с этой важной датой, надеемся, это сделали и вы. Тем более ,что сайт Сегодня.Lifestyle публиковал подборку самых красивых и теплых поздравлений с 8 Марта.

В этом материале предлагаем посмотреть, как звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют и отмечают Международный женский день.

DZIDZIO

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Dan Balan

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Виталий Козловский

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Иван Дорн

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Макс Барских

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Леся Никитюк

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Ирина Билык

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ONUKA

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Владимир Остапчук

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Ольга Сумская

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Иракли Макацария

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Джамала

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Олег Винник

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Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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