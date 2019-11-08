DZIDZIO едва не попал в авиакатастрофу: "Я переоценил всю жизнь"

Артист признался, что переоценил всю свою жизнь

DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

От экстремальных ситуаций не застрахован никто. Неприятная ситуация произошла и с популярным певцом DZIDZIO. За кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" телеканала "Украина" артист рассказал, что чувствовал в момент, когда на борту самолета, на котором он летел, начались проблемы.

Одного из участников нападения на DZIDZIO скоро будут судить. Детали в сюжете:

На прошлой неделе на своей Instagram-странице исполнитель написал, что в самолете, на борту которого он из Вены летел в Киев, не работал насос, отвечающий за подачу топлива. Михаил Хома признается: перед его глазами пронеслась вся жизнь. Наконец, покружив полтора часа над столицей Австрии, пилот приземлил злосчастный самолет.

"Мы не понимали, что происходит – свет не включается, проблемы с мотором, почему он не садится. Затем мы осознали, что надо было горючее сбросить, чтобы обратно садиться. Одним словом, я переоценил всю жизнь и понял, кому я не уделял много внимания, кому нужно давать его больше. Так что жизнь слишком коротка и не надо спешить. В самолете я подумал, что нужно просто спешить жить и уделять друг другу внимание", – прокомментировал DZIDZIO.

Михаил Хома Фото: instagram.com/dzidzio

К счастью, все обошлось, мегапопулярный певец остался цел и невредим, и уже успел принять участие в съемках грандиозного новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина". Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что DZIDZIO предстал в кардинально другом образе.

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