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DZIDZIO показал, как готовится ко второму выпуску "Танців з зірками"

Михаил Хома отчитался перед судьями шоу о выполненном домашнем задании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
DZIDZIO и Яна Цыбульская
DZIDZIO и Яна Цыбульская
Фото: instagram.com/dzidzio

После неудачного выступления в первом эфире шоу "Танці з зірками 2019" DZIDZIO, он же Михаил Хома, решил проделать работу над ошибками, на которые ему указали звездные судьи. Артист опубликовал видео в Instagram, на котором осваивает балетные па.

О феномене DZIDZIO смотрите в коротком видео:

В первом выпуске "Танців з зірками" паре DZIDZIO и Яны Цыбульской не удалось заработать высокие баллы. Франциско Гомес, Влад Яма и Екатерина Кухар отметили неуверенные движения Дзиздьо на паркете. Певец пообещал, что ко второму прямом эфиру подготовится лучше.

В социальной сети DZIDZIO опубликовал видео, в котором показал, как готовится в проекту. 

"Катерина Игоревна, домашнее задание в процессе выполнения! Сложно, но мы стараемся! Ваш воздушный цемик будет для меня лучшей наградой! Детям привет! И я вообще не подлизываюсь", – написал Дзидзьо в посте.

INSTAGRAM

Справится ли артист с поставленной задачей, можно будет увидеть уже в это воскресенье, 1 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, что ранее стало известно, что увидят зрители во втором выпуске "Танці з зірками 2019".

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