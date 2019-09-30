DZIDZIO покинул "Танці з зірками": все выступления пары на проекте

В шестом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара DZIDZIO и Яна Цибульская

DZIDZIO и Яна Цыбульская Фото: instagram.com/dzidzio

29 сентября состоялся шестой выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, а также Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Однако зрительское голосование помогло им остаться на проекте.

В шестом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули DZIDZIO и Яна Цибульская. Предлагаем вашему вниманию все выступления DZIDZIO и Яны Цибульской на проекте. За шесть эфиров пара успела продемонстрировать сальсу, пасадобль, фольк-модерн, джайв, квикстеп и танго, которое DZIDZIO и Яна Цибульская станцевали в шестом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танці з зірками 2019".

DZIDZIO и Яна Цибульская – Сальса:

DZIDZIO и Яна Цибульская – Пасодобль:

DZIDZIO и Яна Цибульская – Фольк-модерн:

DZIDZIO и Яна Цибульская – Джайв:

DZIDZIO и Яна Цибульская – Квикстеп:

DZIDZIO и Яна Цибульская – Танго:

На своей странице в Instagram DZIDZIO поблагодарил организаторов, судей, хореографов, а оставшимся участникам пожелал удачи, терпения, сил и победы.

Ранее мы также рассказали, как прошел шестой выпуск "Танців з зірками 2019".

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