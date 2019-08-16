DZIDZIO признался, как провел долгожданные выходные с мамой

Артист рассказал о встрече с мамой, которая живет в Португалии

Михаил Хома с мамой Фото: instagram.com/dzidzio

Популярный артист DZIDZIO в эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказал, как провел выходные с мамой и зачем ей понадобилось 8 холодильников.

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24 августа группа DZIDZIO выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!", которое покажут на телеканале "Украина" в 20:00. На прошлой неделе певец провел три дня с мамой, и в программе "Ранок з Україною" откровенно рассказал, как это было.

"Она меня так кормила! Там надо было восемь холодильников, потому что все не помещалось, а она все хотела в меня сразу запихнуть, ведь я голодный, не доедаю", – смеясь, поделился лидер группы DZIDZIO Михаил Хома в эфире телеканала "Украина".

Мама DZIDZIO приехала в Украину Фото: instagram.com/dzidzio

Мама DZIDZIO уже много лет живет в Португалии, поэтому каждая встреча с матерью для артиста на вес золота. Сейчас женщина далеко, но вместе они достраивают семейный дом в селе Бортники Львовской области. Музыкант признается – мечтает о том, чтобы вся семья как можно скорее собралась в нем за большим праздничным столом.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, ранее Михаил Хома рассказал о неприятном инциденте. DZIDZIO не смог сдержать слез.

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