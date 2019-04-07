DZIDZIO сделал неожиданное заявление на шоу "Голос країни 9"
Артист стал гостем первого прямого эфира
Звездным гостем первого прямого эфира шоу "Голос країни 9" стал знаменитый украинский артист DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома). Артист пришел не просто посмотреть на участников, но и сделать неожиданное заявление. Артист объявил, что стал звездным тренером нового сезона шоу "Голос. Діти".
В последующих прямых эфирах зрители узнают имена остальных тренеров нового сезона детской версии "Голос країни".
"Мне кажется, это будет что-то невероятное", "Это будет забавно", "Ух, интересно посмотреть", "Хорошая новость", "Вот это поворот", "Будет весело", – отреагировали пользователи сети на новость.
Отметим, что "Голос. Діти" – вокальное шоу, в котором принимают участие дети от 7 до 14 лет. В "Голос. Діти" три наставника. Каждый из них выбирает в свою команду по 15 исполнителей — все участники соревнуются за право оставаться на проекте. Формат "Голос. Діти" отличается от взрослого сокращенным временем соревнования и состоит из следующих этапов: слепые прослушивания, поединки, полуфинал и финал. Поединки отличаются от взрослого "Голоса" прежде всего тем, что одну песню поют не вдвоем, а втроем.
Напомним, мы писали о том, кто прошел в прямые эфиры шоу "Голос країни". Мы также описывали все подробности первых вокальных "нокаутов".
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