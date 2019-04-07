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DZIDZIO сделал неожиданное заявление на шоу "Голос країни 9"

Артист стал гостем первого прямого эфира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:29
DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Звездным гостем первого прямого эфира шоу "Голос країни 9" стал знаменитый украинский артист DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома). Артист пришел не просто посмотреть на участников, но и сделать неожиданное заявление. Артист объявил, что стал звездным тренером нового сезона шоу "Голос. Діти".

В последующих прямых эфирах зрители узнают имена остальных тренеров нового сезона детской версии "Голос країни".

"Мне кажется, это будет что-то невероятное", "Это будет забавно", "Ух, интересно посмотреть", "Хорошая новость", "Вот это поворот", "Будет весело", – отреагировали пользователи сети на новость.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Отметим, что "Голос. Діти" – вокальное шоу, в котором принимают участие дети от 7 до 14 лет. В "Голос. Діти" три наставника. Каждый из них выбирает в свою команду по 15 исполнителей — все участники соревнуются за право оставаться на проекте. Формат "Голос. Діти" отличается от взрослого сокращенным временем соревнования и состоит из следующих этапов: слепые прослушивания, поединки, полуфинал и финал. Поединки отличаются от взрослого "Голоса" прежде всего тем, что одну песню поют не вдвоем, а втроем.

Напомним, мы писали о том, кто прошел в прямые эфиры шоу "Голос країни".  Мы также описывали все подробности первых вокальных "нокаутов".

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Источник: Сегодня
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