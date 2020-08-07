DZIDZIO в пижаме разбрасывался деньгами в центре Львова: появились фото

Артист исполнил свою песню "Я міліонер"

Популярный артист DZIDZIO удивил публику неожиданным появлением в центре Львова. Артист под свой зажигательный хит представил, как проходит утро миллионера.

DZIDZIO исполнил песню "Я міліонер" прямо на площади Рынок. Жители и гости города не смогли пройти мимо этого действа.

Артист в полосатой пижаме позировал на белоснежной кровати, после чего пустился в пляс у щедро накрытого вкусностями стола. Апогеем действа стал денежный дождь, который "вызвал" певец. Компанию DZIDZIO в этой истории составили в не менее ярких образах артисты шоу-балета "Freedom".

DZIDZIO во Львове Фото: пресс-служба телеканала "Украина" DZIDZIO во Львове Фото: пресс-служба телеканала "Украина" DZIDZIO во Львове Фото: пресс-служба телеканала "Украина" DZIDZIO во Львове Фото: пресс-служба телеканала "Украина" DZIDZIO во Львове Фото: пресс-служба телеканала "Украина" DZIDZIO во Львове Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/6

Выступление артиста в центре Львова состоялось не случайно – это были съемки праздничного концерта "З Днем народження, Україно!", который покажут на канале "Украина" 24 августа в 20:00.

Сам певец заверил, что выступление в центре Львова заставило его немного поволноваться.

"Все прошло отлично, импровизация – это мое. Я больше всего стеснялся выступать именно во Львове, ведь я приехал домой, где все меня знают, как Михаила, который может спеть и гимн, и веселую песню, которая поднимет настроение в любой ситуации. Я родился в маленьком селе во Львовской области, и Львов всегда был для меня центром, куда нужно было ехать, чтобы брать пример. Львов – это маленький город с глубокими корнями", – рассказал DZIDZIO на съемочной площадке канала "Украина".

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты.

Напомним, TAYANNA трогательно спела в компании детей на ВДНХ в Киеве. Мы также сообщали, что Тина Кароль спела в киевском метро.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в День Независимости Украины, в 20:00 на телеканале "Украина"!

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