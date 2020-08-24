Дзидзьо и Михалок получили звание заслуженного артиста Украины от Зеленского

Орденом за заслуги также был награжден актер Владимир Горянский

Владимир Зеленский вручил звания "Заслуженного артиста Украины" Михаилу Хоме (Dzidzio) и белорусскому музыканту Сергею Михалку. Актер Владимир Горянский был награжден Орденом III степени за заслуги.

Свои награды артисты получили во время церемонии по случаю празднования Дня Независимости Украины сегодня, 24 августа. Праздник прошел в Киеве на Софийской площади.

Михаил Хома поделился на своей странице в Instagram коротким роликом, в котором запечатлен отрывок его выступления. Именно Dzidzio выпала честь исполнить государственный гимн Украины на сегодняшнем празднике.

Кроме того, артист получил заветную награду из рук президента.

INSTAGRAM

"Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания "Заслуженный артист Украины". Это моя мечта детства! Спасибо, Украина! С Днем Независимости! Слава Украине", – написал в публикации Михаил Хома.

В своем Instagram-аккаунте лидер группы Brutto Сергей Михалок также опубликовал видео с торжественным моментом, где президент Украины вручает артисту награду.

"Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание "Заслуженного артиста Украины". Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь", – говорится в подписи к посту.

INSTAGRAM

Добавим, что во время церемонии Владимир Зеленский также наградил Орденом за заслуги III степени актера и Народного артиста Украины Владимира Горянского.

Владимир Горянский

Скриншот из YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, ученым, врачам, полиции, артистам, а именно:

врачам Оксане Цимобте, Алене Черкавской, Андрею Токарскому;

донору Владимиру Босику;

ученой Валентине Дайнеко;

конструктору Олегу Коростелеву;

спортсмену Василию Вирастюку;

тренеру по боксу Анатолию Ломаченко;

поэту и драматургу Юрию Рыбчинскому;

актрисе Римме Зюбиной;

солистке оперы Людмиле Монастырской;

музыкантам Михаилу Хоме (Dzidzio) и Сергею Михалку (солист группы Brutto);

актеру Владимиру Горянскому.

Напомним, ранее Алексей Потапенко удостоился звания "Заслуженный артист Украины".

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться