Дзидзьо признался, издевались ли над ним в школе

С ранних лет певец умел себя правильно поставить в обществе

Дзидзьо. Фото: instagram.com/dzidzio

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо), который поддержал униженную учительницей школьницу из Харькова, рассказал, приходилось ли ему самому сталкиваться с буллингом в детстве. Как признался артист Сегодня.Lifestyle, уже в юношеском возрасте он умел сделать так, чтоб его уважали одноклассники и учителя.

"Я изначально был морально настроен быть сильным. Я так поставил себя в школе, что директор, когда шла линейка, со мной единственным здоровалась за руку. Даже когда я учился в музыкальном училище на дирижера, ко мне единственному обращались на "вы", – поделился Дзидзьо.

Также исполнитель признался, что он в принципе против того, чтобы родители приходили в школу. По мнению Дзидзьо, школа – место, в котором ребенок учится адаптироваться к жизни.

"Я вообще не являюсь сторонником того, чтобы родители приходили в школу. Зачем? Школа – это среда, в которой ребенок учится выживать. Дети должны сами справляться с учителями, с директорами, с учебой. Там все должны быть равными. Это мои мысли", – сказал исполнитель.

Дзидзьо добавил, что его мама была в школе от силы два раза. Артист старался вести себя так, чтобы ей не приходилось посещать учебное заведение.

Напомним, 19 октября, родительский комитет 6-Б в харьковской общеобразовательной школе № 151 решил устроить праздник детям перед каникулами. Его представители принесли в школу торт. Во время праздника родители в присутствии классного руководителя обделили одну из учениц, аргументируя этот поступок тем, что ее родители не "сбросились" деньгами на сладкий стол. Во время сладкого застолья школьница вынуждена была наблюдать, как ее одноклассники лакомятся тортом. Ни представители родительского комитета, ни другие школьники с ней не поделились, а классный руководитель молча резала торт.