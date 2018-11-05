Дзидзьо про кинодебют мамы: "У нее были страшные нервы"

Артист рассказал, как готовил маму к ее первой роли в фильме

Дзидзьо с мамой. Фото: instagram.com/dzidzio

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо), который рассказал о ДТП на съемках фильма "DZIDZIO Перший раз", поделился, как готовил маму Галину Яновну к роли. Как известно, в картине мама Дзидзьо сыграла саму себя.

Как признался в комментарии Сегодня.Lifestyle Михаил, для мамы эти съемки были настоящим испытанием, впрочем, как и для самого артиста.

"Для меня это было немного сложно. Во-первых, маме нужно было приехать в Украину (мама Дзидзьо живет в Португалии – прим.ред.), ее долго здесь не было, с тех пор многое поменялось на дворе. Она должна была все это переварить, понять, что мы снимаем фильм. Расслабляться некогда было, страшная динамика. Мама со стороны посмотрела на всю эту кухню, у нее были страшные нервы", – поделился исполнитель.

Дзидзьо с мамой Фото: instagram.com/dzidzio

Галина Яновна была настолько впечатлена тем, как себя ведет нынешняя молодежь, что не сдержалась и высказала знаменитому сыну все, что у нее накипело.

"Я помню, когда мама приехала ко мне на дубляж в студию… И эта дорога из студии в Жуляны, когда я провожал ее в аэропорт. Тут она мне выписала по полной программе. Но я соглашаюсь с мамой, она была права. Ее удивило, почему одни обманывают, я-то это вижу, но на некоторые вещи закрываю глаза. А маму это очень зацепило", – рассказал Дзидзьо.

Дзидзьо с мамой Фото: instagram.com/dzidzio

Также артист признался, что в фильме "DZIDZIO Перший раз" присутствуют авторские фразы его мамы. Галина Яновна сумела внести некоторые изменения в сценарий комедии.

"Все происходило на студии. Я ей говорю: "Мама, надо так сказать". Она смотрит и говорит: "Что-что?". Говорит: "А теперь слушай, как должно быть". Вот эти слова: "Ти маєш морду як панські ворота". Я говорю маме: "Что такое "панські ворота?". Она: "Так кажуть". Потом вот это: "Собака дика, запізнюється". Это все ее фразы. Мама мне по тексту подсказывала. Она у меня очень натуральная. Я думаю, у нее получается сниматься", – заключил исполнитель.

Напомним, ранее Дзидзьо поддержал униженную учительницей школьницу из Харькова. Девочка оказалась ярой поклонницей исполнителя.