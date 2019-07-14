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Эд Ширан: "У меня социальное беспокойство"

Популярный британский певец рассказал, что испытывает тревогу каждый день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Эд Ширан
Эд Ширан
Фото: instagram.com/teddysphotos

Популярный британский певец Эд Ширан борется с социальным беспокойством. Музыкант сократил круг общения до четырех человек и избавился от телефона, пишет The Sun.

В июне дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована – смотрите видео:

"Я ощущаю беспокойство каждый день", – заявил певец.

Как сообщается, даже во время прогулки Эд Ширан чувствует себя неловко, особенно если поклонники просят его сфотографироваться с ними. Поэтому сейчас артист почти не выходит на улицу, чтобы не контактировать с людьми. 

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Эд объяснил: "У меня социальное беспокойство. Мне не нравятся большие группы людей, что очень иронично, так как я выступаю для нескольких тысяч людей. У меня нет проблем с общением с людьми. Но когда люди снимают меня и смотрят на меня, это заставляет меня чувствовать себя странно".

Напомним, Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Don’t Care. Также мы рассказывали, что в августе 2018 года Эд Ширайн тайно женился на своей бывшей однокласснице

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