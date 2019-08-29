Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эд Ширан уходит со сцены: подробности

Певец хочет отдохнуть от изнурительного тура и побыть с семьей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Эд Ширан побил концертный рекорд U2
Эд Ширан побил концертный рекорд U2
Фото: instagram.com/teddysphotos

Известный британский певец Эд Ширан, концертный тур которого стал самым кассовым в истории музыки, на 18 месяцев намерен уйти со сцены. Певец заявил, что это связано с последними двумя годами, проведенными в изнурительном для него туре, пишет Metro.

Смотрите видео о женитьбе Эда Ширана:

Сообщается, что длительный перерыв нужен ему также для того, чтобы провести время с семьей и своей женой Черри Сиборн, на которой он женился в 2018 году.

Известно, что за время своего тура Divide Tour, продолжавшегося с марта 2017 года, певец организовал 260 шоу. Концерты в рамках тура проходили в целом ряде стран, включая родину певца, а также Австралию, Новую Зеландию, Северную и Южную Америки и другие.

Читайте также:
Эд Ширан выпустил клип, который за несколько часов побил рекорд YouTube

"Как вы можете знать, а можете и не знать, я был в гастролях Divide уже более двух лет, и это последний день", – отметил артист во время своего последнего выступления в Chantry Park в Великобритании.

Напомним, недавно стало известно, что Эд Ширан готов покорить новую вершину – музыкант появится в 9 эпизоде франшизы "Звездные войны".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Эд Ширан выпустил клип, который стал хитом сети Эд Ширан: "У меня социальное беспокойство" Кукуруза и панда: Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Don’t Care
певец британский певец Эд Ширан концертный тур
Реклама

Новости партнеров

В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаТехно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Ошибки в уходе за кожей летом, из-за которых мы быстрее стареем
Ошибки в уходе за кожей летом, из-за которых мы быстрее стареем
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира