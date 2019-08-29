Эд Ширан уходит со сцены: подробности

Певец хочет отдохнуть от изнурительного тура и побыть с семьей

Эд Ширан побил концертный рекорд U2 Фото: instagram.com/teddysphotos

Известный британский певец Эд Ширан, концертный тур которого стал самым кассовым в истории музыки, на 18 месяцев намерен уйти со сцены. Певец заявил, что это связано с последними двумя годами, проведенными в изнурительном для него туре, пишет Metro.

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Сообщается, что длительный перерыв нужен ему также для того, чтобы провести время с семьей и своей женой Черри Сиборн, на которой он женился в 2018 году.

Известно, что за время своего тура Divide Tour, продолжавшегося с марта 2017 года, певец организовал 260 шоу. Концерты в рамках тура проходили в целом ряде стран, включая родину певца, а также Австралию, Новую Зеландию, Северную и Южную Америки и другие.

"Как вы можете знать, а можете и не знать, я был в гастролях Divide уже более двух лет, и это последний день", – отметил артист во время своего последнего выступления в Chantry Park в Великобритании.

Напомним, недавно стало известно, что Эд Ширан готов покорить новую вершину – музыкант появится в 9 эпизоде франшизы "Звездные войны".

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