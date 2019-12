Эд Ширан уходит в бессрочный отпуск

Музыкант ошеломил фанатов заявлением

Эд Ширан Фото: instagram.com/teddysphotos

Один из самых успешных музыкантов современности Эд Ширан решил взять творческую паузу. Своим поклонникам британский певец сообщил, что берет паузу в творчестве и работе, а также что уходит из социальных сетей.

На странице Эда Ширана в Instagram появился пост, в котором артист обратился к поклонникам.

"Альбом Divide и тур в его поддержку изменили мою жизнь во многих аспектах, но сейчас это все закончилось, и пришло время идти дальше и исследовать этот мир с новых сторон. С 2017 года я безостановочно работал, так что я просто хочу отдохнуть, чтобы путешествовать, писать и читать. До тех пор, пока не придет время возвращаться, я откажусь от социальных сетей", – написал Ширан.

Стоит отметить, что фанаты певца восприняли эту новость по-разному: кто-то расстроился, а кто-то пожелал Эду вдохновения и сил. "Он покидает нас опять", "Только не снова", "С нетерпением ждем твоего возвращения!", – пишут в комментариях пользователи сети.

К слову, четыре года назад Эд Ширан также делал творческую паузу, после которой вернулся с новым материалом и произвел настоящий фурор.

А накануне Эд Ширан презентовал новый клип на песню Put It All On Me, в котором рассказал 15 историй любви.

