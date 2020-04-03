Эдди Мерфи – 59! ТОП-5 лучших ролей голливудского актера
Сегодня.Lifestyle предлагает подборку кинофильмов с участием Мерфи
3 апреля свой день рождения отмечает известный актер, режиссер и продюсер Эдди Мерфи, который стал отцом в десятый раз. Артисту сегодня исполняется 59 лет, и Сегодня.Lifestyle сделали подборку фильмов, где Мерфи сыграл главные роли.
После выхода фильма на экраны Мерфи проснулся настоящей звездой. Он сыграл полицейского, который со своим напарником вечно вляпываются в неприятные истории. Фильм настолько ошеломил всех, что был номинирован на "Золотой глобус".
Второй успешный фильм и успешная роль Эдди Мерфи, где он сыграл с актером Дэном Эйкройдом. Фильм рассказывает о том, как два брата-миллионера богатого бизнесмена на спор меняют местами его и уличного бродягу. Рецензии кинокритиков на комедию были положительными. Ричард Шикель называл Мерфи "силой, с которой нужно считаться".
Изначально роль предлагали Мелу Гибсону, но тот отказался и роль досталась Мерфи. Лента рассказывает о похищенном мальчике, которого вызвался спасти социальный работник Чендлер Джерелл. Критики не сильно хорошо оценили фильм, но публике понравилась игра Мерфи. Кстати, в фильме также снимался не менее известный актер – звезда сериала "Игра престолов". Кто же он – посмотрите фильм, и узнаете.
Фильм имел крупный кассовый успех и получил в целом положительные отзывы кинокритиков, хотя игру Мерфи они оценили неоднозначно. Он сыграл принца Замунды, который полетел в Америку искать свою любовь.
В фильме Мерфи играл в общей сложности семь персонажей, в том числе профессора Шермана Клампа, его альтер-эго Бадди Лава и практически всю семью Клампов. Картина стала символом возвращения успеха к Мерфи, но, к сожалению, ненадолго.
Напомним, что Эдди Мерфи снимется в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз 4" для Netflix.
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